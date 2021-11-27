Хахлев: «Минай» всегда хочет победить, просто не всегда удается

Полузащитник «Миная» Алексей Хахлев дал комментарий накануне матча 16-го тура УПЛ против «Динамо». Игра состоится сегодня, начало — 14:00.

«Каждый из нас понимает, что «Динамо» — гранд украинского футбола. На каждый матч настраиваемся, нет разницы — «Динамо» или другой соперник.

Мы всегда хотим побеждать. К сожалению, не всегда удается», — сказал Хахлев в интервью телеканалу «Футбол».

Ранее ожиданиями от матча с «Динамо» поделился главный тренер «Миная» Игорь Леонов.

Закарпатская команда находится на пятнадцатом месте УПЛ с девятью очками. «Минай» не может победить четырнадцать матчей подряд в чемпионате.

«Динамо» с 38-ю очками лидирует в УПЛ. Киевляне опережают «Шахтер» только по разнице мячей.

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