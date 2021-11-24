Кендзера высказал пожелание Левандовскому после матча с «Баварией»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера дал комментарий после матча с «Баварией» (1:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

«Сегодня мы сыграли очень хорошо, особенно во втором тайме. Мы забили и создали еще много моментов, но Мануэль Нойер сделал несколько невероятных сэйвов. Наш тренер попросил нас играть так, чтобы мы могли этим гордиться, и мы выложились на полную.

Нам нужно быть сосредоточенными в обороне. Обидно, что пропустили эти два гола, но «Бавария» — топовая команда, и играть против них было невероятно сложно. Теперь у нас последняя игра с «Бенфикой», и мы будем играть там, как всегда — только на победу.

Левандовски? Я знаю его много лет и то, насколько он хорош. Сегодня он провел отличную игру не только потому, что забил этот невероятный гол, но и благодаря своей игре в целом. Он игрок мирового класса, и я надеюсь, что он выиграет «Золотой мяч» в этом году», — цитирует Кендзеру официальный сайт УЕФА.

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