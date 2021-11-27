Кендзера: победа над «Минаем» далась «Динамо» не так просто, как мы ожидали

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался после победного матча с «Минаем» (2:0) в рамках шестнадцатого тура УПЛ.

«Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади также сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как нам хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего «Минай» создал неприятности у наших ворот.

Сказался ли матч с «Баварией» в плане усталости? Нет. Мы были хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное — что победили.

Была ли игра нервной и эмоциональной? Да, ведь при таком результате всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравняет результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч», — приводит слова Кендзеры официальный сайт «Динамо».

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