Кендзера: победа над «Минаем» далась «Динамо» не так просто, как мы ожидали

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера высказался после победного матча с «Минаем» (2:0) в рамках шестнадцатого тура УПЛ.
«Сегодня победа далась не так просто, как мы ожидали. Наша игра в каждом из таймов отличалась. До перерыва контролировали игру, забили один мяч, но могли и больше, поскольку создали очень много шансов для взятия ворот. Сзади также сыграли хорошо, не подпускали соперника к нашим воротам. А вот второй тайм получился не совсем таким, как нам хотелось бы. Мы не выполнили того, что требовал от нас тренер, в результате чего «Минай» создал неприятности у наших ворот.
Сказался ли матч с «Баварией» в плане усталости? Нет. Мы были хорошо готовы к сегодняшнему матчу. Жаль только, что не играли весь поединок, как в первом тайме. Но главное — что победили.
Была ли игра нервной и эмоциональной? Да, ведь при таком результате всего одна ошибка могла привести к тому, что соперник сравняет результат, а после этого играть было бы очень тяжело. Но мы выдержали сзади, не пропустили, а впереди Коля Шапаренко в компенсированное время забил красивый мяч», — приводит слова Кендзеры официальный сайт «Динамо».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.