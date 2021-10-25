Кендзера: Гармаш переживает вторую молодость, он наш джокер

Защитник «Динамо» Томан Кендзера высказался после матча с «Днепром-1» (2:0) в рамках двенадцатого тура УПЛ.

«Тяжелая была игра. «Днепр-1» хорошо играл, пытался идти в атаку, но мы в обороне тоже сыграли хорошо. Первый тайм для нас был сложнее, чем второй. Мы старались контролировать игру, и это нам удалось. Забили гол во втором тайме и создавали все больше и больше моментов. Мы очень довольны, что забили два гола и при этом не пропустили.

Было ли волнение после первого тайма? Конечно, всегда хочется побыстрее забить гол, открыть счет. Но в футболе такое бывает, что в первом тайме не забиваешь, но есть второй тайм, в котором можно прибавить и исправить ситуацию.

Коррективы Луческу в перерыве? Мистер много подсказывает, но сложно выделить один момент, который помог. Мистер все время нам подсказывает и помогает, а мы учимся.

Кто был самым опасным у «Днепра-1»? Мы не позволили соперникам создавать опасные моменты у наших ворот. Думаю, вся наша четверка защитников хорошо сыграла сегодня.

Цыганков и Гармаш проявили свои лучшие качества? Конечно. У Вити получается делать это на тренировках, и в играх. А Гармаш — это наш джокер, когда он выходит, постоянно забивает. У него сейчас, можно сказать, вторая молодость. Мы все рады за него», — цитирует Кендзеру официальный сайт «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Де Дзерби и Луческу решают заменами, гол-красавец Цыганкова: пять главных моментов 12-го тура УПЛ

Слезы Милевского, нервы Луческу, Гармаш снова забивает: как «Динамо» обыграло «Днепр-1»

Луческу: возвращаться после Лиги чемпионов ко внутреннему чемпионату – всегда сложно

Йовичевич: только после выхода основных игроков «Динамо» смогло одолеть нас

Миколенко: Бущан посоветовал Цыганкову почаще бить по воротам

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.