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Келл впервые победил после поражения от Кроуфорда

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
20.02.2022
12:05

Британский боксер Келл Брук (40-3, 28 KO) победил другого британца Амира Хана (34-6, 21 KO) техническим нокаутом в шестом раунде.

Келл одержал первую победу после поражения от Теренса Кроуфорда в ноябре 2020 года.

Брук — бывший чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF. В 2017 году британец уступил чемпионский пояс Эрролу Спенсу.

Хан был объединенным чемпионом в первом полусреднем весе до поражения от Ламонта Питерсона в 2011 году. С тех пор Амир проигрывал в титульных боях Дэнни Гарсии, Саулю Альваресу и Теренсу Кроуфорду.

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