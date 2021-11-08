КДК УАФ пока что не планирует рассматривать расистский скандал вокруг матча «Динамо» – «Ворскла»

После матча 14 тура УПЛ между киевским «Динамо» и полтавской «Ворсклой» (1:2) нападающий полтавчан Лукас Рангел заявил о проявлениях расизма в его сторону со стороны болельщиков и одного из игроков команды Мирчи Луческу.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, КДК УАФ уже в курсе возникшего скандала. Однако, по имеющейся информации, официально рассматривать этот вопрос пока что не планирует.

На данный момент известно, что делегат матча в Киеве Виктор Радушинский, а также арбитр этого поединка Юрий Иванов не вносили в протокол игры записей о том, что были замечены расистские высказывания в адрес легионера «Ворсклы». Поэтому этот вопрос КДК может рассмотреть только в том случае, если на него обратят внимание в комитете этики и честной игры.

Напомним, что ранее нападающий «Ворсклы» Лукас Рангел заявил о том, что кроме болельщиков «Динамо», расистскими высказываниями в его адрес «отметился» полузащитник киевлян Николай Шапаренко.

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