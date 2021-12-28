Кавани спас «Манчестер Юнайтед» от поражения в матче с «Ньюкаслом»

Состоялся матч 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия) и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился французский хавбек Аллан Сент-Максимен. Ему ассистировал английский полузащитник Шон Лонгстафф. За «красных дьяволов» отличился уругвайский форвард Эдинсон Кавани.

«Ньюкасл Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1 (1:0)

Голы: Сент-Максимен (7) – Кавани (71).

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