Картушов покинул расположение «Десны» и переходит в другой клуб

Черниговская команда понесла очередную потерю.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, левый защитник «Десны» Егор Картушов после девяти с половиной лет в клубе меняет прописку. Сегодня футболист покинул тренировочный лагерь черниговской команды в Турции и отправился в свой новый, пока неназванный, клуб.

По нашей информации, речь идет об украинском коллективе, с которым защитник уже договорился о контракте.

31-летний Картушов в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей. Также на его счету 1 игра в Кубке Украины. Прежде уроженец Сак выступал за «Шахтер-3», «Зарю» и «Ильичевец».

«Десна» занимает 7-е место в УПЛ. В настоящее время на клуб наложен трансферный бан, из-за которого он не может подписывать новых футболистов.

Ранее наш сайт сообщал, что домашний матч «Десны» против «Динамо» в Чернигове не состоится.

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