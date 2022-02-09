«Карпаты» в Турции сыграют пять спаррингов с украинскими командами

11 февраля львовские «Карпаты» отправятся на зарубежный этап подготовки - в Турцию.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в составе делегации «Карпат» - 24 футболиста.

Запланированы семь контрольных матчей, уже точно можно сказать, что спарринг-партнерами львовян будут пять украинских клубов: винницкая «Нива», «Альянс», «Мариуполь», «Кривбасс», «Агробизнесс». Остальные соперники подопечных Андрея Тлумака 23 февраля еще уточняется.

По имеющейся информации, не исключен вариант, что в конце февраля «Карпаты» просмотрят еще двух потенциальных новичков, которые к этому времени должны прибыть в Турцию.

Напомним, что пока последним зимним новичком «Карпат» стал нападающий Ростислав Тарануха, ранее выступавший за житомирское «Полесье».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Украинский защитник «Нымме Калью» подписал контракт с «Карпатами»

УЕФА принял решение по возможному трансферному бану львовских «Карпат»

Львовские «Карпаты» продлили контракт с полузащитником до 2026 года

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.