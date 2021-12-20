«Карпаты» расстались с четырьмя игроками и подписали двух новичков

20 января 2022 года львовские «Карпаты» возвращаются из отпуска.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, первый этап подготовки к весенней части сезона они проведут во Львове, где сыграют три спарринга. На 11 февраля запланирован вылет на сбор в Турцию, вернутся домой подопечные Андрея Тлумака через месяц.

По имеющейся информации, расторгнуты контракты по согласию сторон с вратарем Остапом Вульчиным, защитником Денисом Прытиковским, полузащитниками Александром Ермаченко, Игорем Богачем.

С 1 января 2022 года игроками «Карпат» станут защитник Иван Цюпа из луцкой «Волыни» и полузащитник Игорь Семенина из тернопольской «Нивы».

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.

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