«Карпаты» пригласили на просмотр экс-полузащитника «Полесья»

Львовские «Карпаты» в нынешнее зимнее межсезонье планируют пригласить не больше пяти новичков.



До отъезда на турецкий сбор, который запланирован на 11 февраля, львовяне собираются подписать еще троих новобранцев.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, пока что с «Карпатами» узаконили свои отношения Игорь Семенина из тернопольской «Нивы» и Иван Цюпа из «Волыни». Проведены переговоры с защитником Андреем Марковичем, ранее выступавшим за эстонский «Нымме Калью». Футболист взял время на размышления, поскольку также имеет предложение от команды Премьер-лиги.

По имеющейся информации, 20 января приедет во Львов на просмотр хавбек Ростислав Тарануха, который в осенней части сезона 2020/2021 защищал цвета житомирского «Полесья». Также «Карпаты» заинтересованы в приглашении забивного нападающего, однако пока что нет достойной кандидатуры.

Напомним, что «Карпаты» занимают первое место в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.

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