«Карпаты» подписали долгосрочный контракт с нападающим

Львовяне застраховали перспективного форварда.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, львовские «Карпаты» продлили контракт с нападающим Максимом Гуменюком до конца 2024 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 30 июня 2022-го.

22-летний уроженец Вараша (бывший Кузнецовск) в нынешнем сезоне Второй лиги провел 18 матчей и забил 6 мячей. Среди игроков бело-зеленых результативнее Гуменюка только Денис Кожанов (11 голов).

«Карпаты» из Львова ушли на зимнюю паузу в роли лидера группы А Второй лиги. Идущий вторым «Левый берег» набрал на 2 очка меньше, проведя на матч больше. В первом официальном поединке 2022 года команда Андрея Тлумака сыграет дома с одним из своих главных конкурентов в борьбе за повышение в классе — «ЛНЗ».

Ранее наш сайт сообщал, что «Карпаты» планируют усилиться четырьмя новичками и на месяц уехать на сборы в Турцию.

Также стало известно, что на контракте в черкасском «Днепре» осталось два футболиста.



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