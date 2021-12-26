«Карпаты» определились со спаррингами на первом сборе

20 января львовские «Карпаты» возвращаются из отпуска.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на первом сборе, который пройдет во Львове, запланированы три контрольных матча: 29 января - с «Волынью», 5 февраля - с «Агробизнесом» и 9 февраля - со «Скалой» (Стрый).

11 февраля подопечные Андрея Тлумака улетят на турецкий сбор, где в течение месяца проведут восемь контрольных матчей, преимущественно, с командами из балканских стран и Украины.

По имеющейся информации, пятым футболистом, с которым «Карпаты» расторгли контракт по согласию сторон, стал нападающий Никита Чипак. Еще раньше львовяне распрощались с Остапом Вульчиным, Денисом Притиковским, Александром Ермаченко и Игорем Богачем.

«Карпаты» собираются усилиться квартетом новичков - с Игорем Семениной из тернопольской «Нивы» и Иваном Цюпой («Волынь») уже узаконены соглашения. Ведутся переговоры с 26-летним универсалом Андреем Mарковичем, который уже защищал цвета «Карпат», но в последнее время выступал за эстонский «Нымме Калью», есть в его активе и матчи сыгранные за сборную Украины разных возрастных групп.

Напомним, что «Карпаты» лидируют в группе «А» Второй лиги, набрав 48 очков.

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