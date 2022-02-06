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Карноза рассказал, почему решил завершить карьеру футболиста

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
06.02.2022
14:58
Новость
Эксклюзивы
Карноза рассказал, почему решил завершить карьеру футболиста

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua Артур Карноза рассказал, что заставило его в разгар сезона распрощаться с большим футболом. Последним клубом игрока был «Альянс».

«Я всегда стараюсь быть реалистом, чувствовал, что год, от силы два еще могу поиграть, а что дальше? И тут поступило предложение, от которого, как говорят, сложно было отказаться. Руководство ФК «Кривбасс» предоставило возможность поработать в скаутском отделе клуба. На сегодняшний момент мне это очень интересно.

С главным тренером «Кривбасса» Александром Бабичем мы уже пообщались. Тем более, мы знакомы давно, ведь мне приходилось играть под его руководством за «Черноморец».

Полностью интервью с Артуром Карнозой читайте здесь.

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