Карноза объявил о завершении карьеры футболиста

Известный полузащитник Артур Карноза принял решение повесить бутсы на гвоздь. При этом футболисту только 31 год.

«Пришло время заканчивать играть в футбол на профессиональном уровне», — написал Карноза у себя в Instagram.

Карноза является воспитанником «Днепра». Также он привлекался в юношеские и молодежную сборную Украины. Карноза, помимо «Днепра», защищал цвета «Нефтяника» их Ахтырки, «Севастополя», «Карпат», «Черноморца», «Днепра-1», «Миная», «Кривбасса» и «Альянса». Клуб из Липовой Долины стал последним в карьере полузащитника.

Карноза в рамках УПЛ провел 69 матчей, в которых забил восемь голов и сделал три результативные передачи. Самый результативный сезон воспитанник «Днепра» выдал в Первой лиге. В чемпионате-2011/2012 он забил 12 голов за «Нефтяник».

Ранее наш сайт сообщил о возможных новичках «Миная».



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