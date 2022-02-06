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Карноза: когда был в «Черноморце», были опасения, буду ли вообще ходить

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
06.02.2022
23:27
Новость
Эксклюзивы
Карноза: когда был в «Черноморце», были опасения, буду ли вообще ходить

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua 31-летний полузащитник Артур Карноза, который недавно объявил о завершении карьеры, рассказал о своих травмах. Последним клубом игрока был «Альянс».

«Сумел ли себя реализовать в футболе? Нет, мог добиться большего, однако часто мешали травмы. Ведь почему у меня поначалу все складывалось удачно в том же «Севастополе»? Был здоров и находился в боевой спортивной форме. К сожалению, именно в «Севастополе» повредил ахилл и все пошло под откос.

В «Карпатах» порвал крестообразную связку, такой же серьезной травмы не избежал, когда выступал за «Черноморец». В Одессе вообще было опасение, смогу ли нормально ходить».

Полностью интервью с Артуром Карнозой читайте здесь.

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