Карлсен победил Непомнящего в девятой партии за звание чемпиона мира

Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил представителя России Яна Непомнящего в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.



Сегодня норвежец играл черными и заставил россиянина сдаться на 39-м ходу. Карлсен выиграл уже третью партию в матче и ведет с общим счетом 6:3.

Первую партию Магнус выиграл на прошлой неделе. Для победы Карлсену понадобилось почти восемь часов и 136 ходов.

Десятая партия пройдет завтра, 8 декабря. Заключительная, 14-я партия состоится 14 декабря.

Карлсен — действующий чемпион мира по шахматам. Непомнящий стал победителем турнира претендентов 2020/2021.

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