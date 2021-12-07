Карлсен победил Непомнящего в девятой партии за звание чемпиона мира

Норвежский шахматист Магнус Карлсен победил представителя России Яна Непомнящего в девятой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.
Сегодня норвежец играл черными и заставил россиянина сдаться на 39-м ходу. Карлсен выиграл уже третью партию в матче и ведет с общим счетом 6:3.
Первую партию Магнус выиграл на прошлой неделе. Для победы Карлсену понадобилось почти восемь часов и 136 ходов.
Десятая партия пройдет завтра, 8 декабря. Заключительная, 14-я партия состоится 14 декабря.
Карлсен — действующий чемпион мира по шахматам. Непомнящий стал победителем турнира претендентов 2020/2021.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.