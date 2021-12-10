Карлсен победил Непомнящего и защитил звание чемпиона мира

10 декабря прошла одиннадцатая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам.



Норвежец Магнус Карлсен черными фигурами обыграл россиянина Яна Непомнящего.

По итогам матча Карлсен защитил звание чемпиона мира. За три партии до конца матча норвежец обеспечил себе победу со счетом 7,5:3,5.

Карлсен – действующий чемпион мира с 2013 года, когда он обыграл индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. Затем норвежец успешно защитил титул в матче против того же Ананда, а также против Сергея Карякина и Фабиано Каруаны.

Также впервые в истории две украинки вошли в топ-3 на Кубке по мира по фристайлу.



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