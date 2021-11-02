Кардаш: неудачник матча «Динамо» – «Барселона» потеряет шансы на еврокубковую весну

2 ноября в Киеве «Динамо» будет принимать «Барселону» в поединке четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь киевлянам склонить чаши весов в свою пользу.

«Едва ли не впервые в истории многолетних матчей «Динамо» и «Барселоны» ситуация складывается в пользу киевлян.

Это и преимущество родных стен, и кадровые потери каталонцев, и отсутствие тренера, и психологический фактор.

В последнее время «Барселона» даже в поединках с середняками Ла Лиги не производит впечатление непобедимой команды.

Впрочем, я не буду оригинален и не стану утверждать, что сегодня киевляне могут преуспеть в открытом бою. Думаю, что их главный тренер Mирча Луческу снова сделает ставку на компактные действия на своей половине поля и молниеносный переход от обороны в наступление. Хотя в октябрьских матчах динамовцы также были не безгрешны в защите, спишем это на молодость того же Ильи Забарного, но, надеюсь, благодаря максимальной концентрации во вторник обойдется без осечек. Тем более, что поединок «Динамо» – «Барселона» будет иметь определяющее значение. Его неудачник фактически потеряет шансы на еврокубковую весну. Поэтому киевлянам нужно будет учесть каждую мелочь».

Ранее свое мнение о предстоящем матче «Динамо» – «Барселона» высказал экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко.

Матч «Динамо» – «Барселона» пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 22:00.

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