Кардаш: надеюсь, что в Португалии Вербич прибавит агрессии динамовской атаке

8 декабря киевское «Динамо» проведет заключительный поединок в групповом раунде Лиги чемпионов — с «Бенфикой».

Экс-игрок «Динамо» Василий Кардаш в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Лиссабоне.

«Хотя «Бенфика» и неудобный соперник для «Динамо», надеюсь, что в сегодняшней битве за престиж, подопечные Мирчи Луческу не подведут. Португальский клуб еще не потерял шансов выйти в следующий раунд Лиги чемпионов, ему нужна победа, поэтому будет наступать большими силами. Этим динамовцы и должны воспользоваться, все же, на международной арене у них лучше получается, когда действуют вторым номером.

Обнадеживает возвращение в строй универсала Беньямина Вербича, оформившего «дубль» в последнем туре чемпионата УПЛ — с «Вересом». Он должен прибавить агрессии динамовской атаке. На мой взгляд, киевляне приложат максимум усилий, чтобы на мажорной ноте завершить еврокубковую кампанию».

Напомним, что поединок «Бенфика» — «Динамо» начнется 8 декабря в 22:00.

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