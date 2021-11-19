Кардаш: игроки сборной уже адаптировались к требованиям Петракова

Исполком УАФ утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины на постоянной основе.



Экс-игрок сборной Украины Василий Кардаш в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал это назначение.

«Я считаю, что это своевременный вердикт исполкома. И не только потому, что Александр Петраков, приняв сборную в непростой период, справился с поставленной задачей - минимум: выходом из группы. Важно, что Александр Васильевич нашел общий язык с подопечными, которые уже адаптировались к его требованиям. Ведь футбол Петракова несколько отличается от футбола его предшественника - Андрея Шевченко. Исчезновение приставки «исполняющий обязанности» должно только улучшить микроклимат в сборной.

Не будем забывать, что сделано только полдела, что главные испытания еще впереди и поскольку игра пойдет на вылет, то права на ошибку уже нет. Тем более, что интервал между полуфиналом и финалом - минимальный и нужно четко определиться с футболистами, которые постараются завоевать путевку в финальную часть мирового форума. Будем надеяться, что они под руководством Петракова в марте следующего года – не подведут».

Ранее свое мнение о матче в Боснии и назначении Петракова «главным» высказал экс-нападающий «Динамо» Максим Шацких.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.



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