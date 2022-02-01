Караваев: заболевание коронавирусом перенес нормально

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал, как себя чувствует после начала второго зимнего сбора в Турции.



«Я не был на первом сборе в Испании, так как дома лечился от коронавируса. На втором сборе больше будет игр. Это радует.

Погода в Турции? Отлично. Главное — теплее, чем у нас.



Мое состояние? Всё хорошо. Перенёс болезнь нормально. Занимался самостоятельно дома. Когда начало позволять состояние, то потихоньку бегал. Понятно, что будет тяжело, но для этого и нужны сборы. Важно набрать форму», — сказал Караваев в интервью телеканалу «Футбол».

Напомним, что «Динамо» ушло на зимнюю паузу на втором месте в таблице УПЛ. У киевлян после 18-ти туров в активе 45 очков, что на два пункта меньше, чем у лидирующего «Шахтера».

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