Караваев: вдохновлены и готовы к решающему матчу с Боснией

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины.

«У нас очень большая конкуренция, все играют в своих клубах. Каждый готов выйти на игру и показать больше чем 100% своих способностей. Поэтому мы прорабатываем все детали на тренировках, чтобы быть полностью готовыми к игре.

Мы вдохновлены и готовы к решающему матчу. Нам нужна только победа, мы очень мотивированы и уверены», – сказал Караваев в эфире телеканала «Футбол 1».

Матч Босния и Герцеговина – Украина пройдет 16 ноября и начнется в 21:45.

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