Караваев: первая контрольная игра была тяжелой для меня

Защитник «Динамо» Александр Караваев, пропустивший первый сбор команды из-за перенесенного вируса COVID-19, поделился впечатлениями от возобновления тренировок.
«Чувствую себя очень хорошо, поскольку я не прекращал тренироваться и в Киеве: когда получил отрицательный тест, у меня оставалась неделя до второго сбора, и я каждый день ездил на нашу базу и тренировался – занимался в зале и бегал на поле.
Да, первая игра была тяжелой для меня, пока я втягивался, но уже во время второй я чувствовал себя лучше. С каждым днем я чувствовал, что набираю», — приводит слова Караваева пресс-служба клуба.
4 февраля «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на втором зимнем сборе. Соперником киевской команды будет болгарский «Левски». Начало встречи – 16:00.
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