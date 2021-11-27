Караваев: «Минаю» не везет, они заслуживают находиться гораздо выше в таблице

Защитник «Динамо» Александр Караваев поделился впечатлениями от выездного матча с «Минаем» (2:0) в рамках 16-го тура УПЛ.

«Игра была очень тяжелой, но если бы мы реализовали свои моменты, то матч закончился бы еще после первого тайма. Однако «Минай» — очень хорошая команда, которая показывает свой характер и сражается на футбольном поле в каждом матче.

Считаю, что им не везет, ведь они заслуживают находиться гораздо выше в турнирной таблице. Поэтому желаю «Минаю» удачи, а нашу команду поздравляю с победой, которая была нам очень нужна.

Хорошая ли была атмосфера? Да, ведь многие пришли посмотреть на свою команду и на «Динамо». Многие просили автограф или общее фото. Мы видим это в любом городе. Приятно, что за нас болеют и приходят на футбол даже в такую погоду.

Переключение на УПЛ после Лиги чемпионов? Это всегда сложно. В Лиге чемпионов другая атмосфера, другой стадион, другой соперник, против которого тяжело играть, но при этом и он сам разрешает играть. Это совсем другой, топ-уровень, к которому нужно стремиться, и на котором хочется выступать», — цитирует Караваева официальный сайт «Динамо».

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