Капитана «Львова» беспокоит мышечная травма

Легионер ФК «Львов» из Люксембурга Энес Махмутович не может помочь команде уже в трех календарных матчах подряд.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, капитана «горожан» беспокоит мышечная травма и после возвращения из расположения сборной Люксембурга он тренируется по индивидуальной программе.
Скорее всего, в поединке 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины с «Альянсом» Энес сыграть не сможет и в лучшем случае попадет в заявку на поединок 13-го тура чемпионата УПЛ — с «Колосом», который состоится 31 октября в Ковалевке.
Напомним, что «Львов» занимает 14-е место, набрав семь очков. «Горожане» находятся в зоне переходных матчей за право остаться в УПЛ. В 12-м туре «Львов» смог спастись от поражения в выездном поединке с прямым конкурентом «Черноморцем» (1:1).
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