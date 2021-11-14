Капитан «Ворсклы» восстановился после последствий коронавируса

21 ноября полтавские футболисты в календарном матче чемпионата УПЛ будут принимать «Mариуполь».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, во время ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ «Ворскла» не будет проводить спарринг, а ограничится, скорее всего, двухсторонкой, которая запланирована на 16 ноября.
В расположении «Ворсклы» отсутствует вратарь Дмитрий Ризнык, вызванный в национальную сборную Украины, по индивидуальной программе тренируется Александр Скляр.
Остальные занимаются в общей группе, в том числе капитан команды Владимир Чеснаков, который восстанавливался после болезни, но не смог принять участие в матче 14-го тура УПЛ с «Динамо» (2:1), который состоялся 6 ноября.
Напомним, что «Ворскла» в чемпионате УПЛ занимает четвертое месте, набрав 28 очков.
Ранее мы сообщали о том, что киевское «Динамо» вернулось к тренировкам без Мирчи Луческу.
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