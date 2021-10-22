Капитан «Сокола»: тренеры расскажут нам о сильных сторонах «Олимпа»

Капитан «Сокола» Андрей Михнов поделился ожиданиями от стартового поединка второго раунда Континентального кубка против латвийского «Олимпа». Игра начнется в 20:30. Второй раунд турнира пройдет в Будапеште.

«Хороший, легкий, быстрый лед. Уютная арена, со сборной сюда приезжали на товарищеские игры, так что арена знакомая.

Пока игры «Олимпа» нам не показывали. Тренеры, наверное, смотрели и я думаю, что всё покажут и объяснят. Какие у соперника сильные стороны, а какие слабые. Знаю, что там много мастеров хороших, со многими играл.

На таких турнирах любой может решить исход игры. Кому повезет, кто больше будет хотеть — тот и победит», — цитирует Михнова ресурс XSport.

Ранее игроки «Сокола» изучили «Тюскечарнок» в Будапеште и остались довольны увиденным.

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