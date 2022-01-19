Капитан сборной Украины по биатлону пропустит индивидуальную гонку в Антхольце

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра сообщил о том, что капитан команды Дмитрий Пидручный пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Мы приняли решение после Рупольдинга дать отдохнуть Пидручному, который не будет бежать индивидуальную гонку. Пятерка, которую поставим на старт – Дудченко, Прима, Цымбал, Тищенко и Лесюк. Хочу еще один тактический вариант попробовать в эстафете, поэтому немного больше готовимся к этому старту», — цитирует Санитру Суспільне спорт.

Индивидуальная гонка в Антхольце состоится в четверг, 20 января. Начало – в 15:15.

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