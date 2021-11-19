Капитан «Руха»: едем в гости к «Шахтеру» за очками

20 ноября в 15 туре чемпионата УПЛ львовский Рух сыграет в гостях с «горняками».



Капитан львовян Ярослав Мартынюк в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, с каким настроением отправляются футболисты «Руха» в столицу.

«Настроение прекрасное, во время ноябрьской паузы в чемпионате мы соскучились по футболу. Все же, на мой взгляд, на тренировках отработали продуктивно и это должно принести дивиденды в противостоянии с «горняками».

Mы осознаем силу «Шахтера», но едем в Киев за очками. Важно, что после вспышки коронавируса все игроки, которые находились на самоизоляции уже возвратились в строй и рвутся в бой.

На какой позиции сыграю завтра? Это будет решать главный тренер Леонид Кучук. Раньше действовал в опорной зоне полузащиты, в последних турах - в центре обороны. Важно не занимать чужого места и приносить пользу «Руху» на любой позиции».

Напомним, что «Рух» занимает десятое место в чемпионате УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее тренер горняков Роберто Де Дзерби рассказал, сколько очков хочет набрать Шахтер в ближайших матчах УПЛ.

Также главный тренер «Кривбасса» Александр Бабич рассказал о том, как криворожане готовятся к матчу 19 тура Первой лиги Украины против «Кремня».



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