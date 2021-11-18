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Капитан «Олимпика» под вопросом на матч с «Металлистом»

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
18.11.2021
22:00
Новость
Эксклюзивы
Капитан «Олимпика» под вопросом на матч с «Металлистом»

В последнее время футболист работал отдельно от общей группы.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, центральный защитник Иван Билый рискует пропустить матч с «Металлистом» из-за травмы паха, полученной при пробитии пенальти в матче 15-го тура Первой лиги с «Ужгородом» (3:1). В трех последующих поединках — с «Кривбассом», «Прикарпатьем» и «Нивой» — Билый на поле не выходил. Интересно, что встречу с ивано-франковцами он пропустил еще и по причине восьмой желтой карточки, полученной в статусе запасного во время игры с «Кривбассом».

33-летний Билый перешел в «Олимпик» в межсезонье на правах свободного агента из «ВПК-Агро». В 12 матчах чемпионата воспитанник львовского футбола отметился 3 голами.

«Олимпик» занимает 9-е место в Первой лиге (17 матчей, 23 очка). В субботу команда Сергея Литовченко сыграет на выезде с «Металлистом». Начало в 18:45.

Ранее наш сайт сообщал, что винницкая «Нива» продлила контракт с основным вратарем.

Также стало известно, что один из лучших бомбардиров Второй лиги зимой может сменить клуб.

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