Капитан «Миная» стал игроком венгерского клуба

Аутсайдер УПЛ понес серьезную потерю.

Капитан «Миная» Александр Петрусенко перешел в «Гонвед», сообщает официальный сайт венгерского клуба. 23-летний футболист выступал за закарпатцев два последних сезона. Он суммарно провел 28 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Тем не менее, именно Петрусенко болельщики «Миная» признали лучшим игроком команды в первой половине сезона-2021/2022.

Закарпатцы ушли на зимнюю паузу на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице УПЛ. Они набрали 10 очков за 18 туров. Причем безвыигрышная серия команды составляет 17 матчей.

Ранее наш сайт сообщал, когда «Минай» представит нового главного тренера. Уже по ходу нынешнего сезона закарпатский клуб успел уволить Василия Кобина и Игоря Леонова.

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