Капитан «Дженоа»: мне очень жаль всех наших болельщиков

Капитан «Дженоа» Доменико Кришито прокомментировал поражение команды в матче 21-го тура чемпионата Италии со «Специей» со счетом 0:1.

«У нас есть два пути... Либо мы сдадимся и останемся в этом дерьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться из этой ситуации... Я знаю, что нам всем трудно, но я предпочитаю последнее.

Мне очень жаль всех болельщиков, которые в каждом домашнем и выездном матче поддерживают нас. Нет оправдания поражению, которое я считаю постыдным, и мы берем на себя всю ответственность», – написал Кришито в своем Instagram.

«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 21 матче.

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