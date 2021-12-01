Капитан «Десны» восстановился после травмы

В 17 туре чемпионата УПЛ «Десна» будет принимать пятого декабря «Мариуполь».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua после продолжительного перерыва, вызванного болезнью, вернулся в строй капитан команды Егор Картушов, пропустивший два последних матча - с «Колосом» и «Черноморцем». Он уже провел две тренировки в общей группе и сможет помочь черниговцам в воскресенье. В матче с «Мариуполем» черниговцы сыграют в боевом составе, ведь травмированных и дисквалифицированных нет.

По имеющейся информации, на минувшей неделе тренеры и футболисты «Десны» получили одну зарплату, однако задолженность продолжает оставаться серьезной - четыре месяца, имеются долги и по премиальным.

Напомним, что футболисты «Десны» занимают в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 24 очка.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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