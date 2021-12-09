Капитан «Бенфики»: во втором тайме игры с «Динамо» мы не действовали хорошо

Капитан «Бенфики» Андре Алмейда поделился эмоциями после матча с «Динамо» (2:0) в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Эта победа позволила лиссабонцам пробиться в 1/8 финала турнира.

«Мы гордимся тем, что сделали. Это было лучшей реакцией на нашу последнюю игру — поражение в дерби от «Спортинга». Это была очень, очень тяжелая группа. «Бенфика» показала, как она относится к Лиге чемпионов. Мы всегда верили, что можем сделать нечто особенное и достичь 1/8 финала.

Мы хорошо начали и повели 2:0. Во втором тайме мы не действовали так хорошо, но самым главным было – пройти дальше. Можно поздравить команду», — цитирует Алмейду официальный сайт УЕФА.

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