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Капитан «Александрии» продлил контракт с клубом

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
18.01.2022
21:17
Новость
Футбол

«Александрия» продолжает укреплять свой кадровый актив на будущие сезоны. Клуб подписал новое соглашение с полузащитником своей команды, Максимом Третьяковым.

Как стало известно meta-ratings.com.ua, футболист решил продолжить свою карьеру в «Александрии», подписав с клубом новое соглашение. После перехода в новую команду в 2019 году, Максим Третьяков пользуется доверием тренеров «Александрии», став одним из лидеров команды.

В первой части чемпионата полузащитник принял участие в 17 матчах команды, в которых отличился 5 голами и 2 ассистами.

После 18 туров «Александрия» занимает шестое место в УПЛ, набрав 19 очков.

Также «Динамо» рассматривает кандидатуру Шевченко.

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