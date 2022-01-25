Камерунский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Финляндии

Полузащитник «Колоса» Альваро Нгамба продолжит карьеру в Финляндии. 23-летний камерунский хавбек на правах аренды перешел в «Мариенхамне».

Соглашение подписано на один год, сообщает официальный сайт Колоса.

Нгамба перешел в «Колос» из «Подолья» в январе 2021 года. Камерунец провел за ковалевскую команду 13 матчей.

Контракт Нгамбы с «Колосом» рассчитан до лета 2023 года.

Ранее мы сообщали, что «Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Колос» договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

«Ингулец» подписал экс-игрока «Колоса»

Тотовицкий объяснил, почему решил перейти в «Колос»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.