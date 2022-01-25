Камерунский легионер клуба УПЛ продолжит карьеру в Финляндии

25.01.2022
23:39
Новость
Футбол
Полузащитник «Колоса» Альваро Нгамба продолжит карьеру в Финляндии. 23-летний камерунский хавбек на правах аренды перешел в «Мариенхамне».
Соглашение подписано на один год, сообщает официальный сайт Колоса.
Нгамба перешел в «Колос» из «Подолья» в январе 2021 года. Камерунец провел за ковалевскую команду 13 матчей.
Контракт Нгамбы с «Колосом» рассчитан до лета 2023 года.
Ранее мы сообщали, что «Шахтер» продлит контракт с украинцем и отдаст его в аренду французскому клубу.
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