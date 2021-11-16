Камерунский форвард покинул расположение «Перемоги»

Пребывание легионера в днепровском клубе оказалось недолгим.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Обен Роберт Моланго уже не тренируется с «Перемогой».

28-летний камерунец, забивший в прошлом сезоне 13 мячей в 18 матчах за «Скорук» в аматорском чемпионате Украины, в начале сентября официально стал игроком «Перемоги». С одной оговоркой. Согласно регламенту за каждого футболиста-легионера, фамилия которого впервые внесена в заявку украинского профессионального клуба, должен быть перечислен денежный взнос в размере 150 тысяч гривен. Днепровский клуб выплату так и не произвел, поэтому дебют Роберта во Второй лиге не состоялся.

По той же причине откладывается выход на поле еще одного легионера сине-белых — французского нападающего Марвина Макреза.

«Перемога» после 18 туров Второй лиги занимает 4-е место в группе Б. Перед командой Сергея Воробья поставлена задача побороться за путевку в Первую лигу. 20 ноября днепряне сыграют в Херсоне с «Кристаллом».

Ранее наш сайт сообщал, что «Перемога» рассталась с опытным полузащитником.

Также стало известно, что у двух игроков «Агробизнеса» заканчиваются контракты.

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