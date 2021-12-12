Камбосос: Ломаченко встал на один уровень с Хэйни, Джервонтой и Гарсией

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Джордж Камбосос-младший (рекорд 20-0, 10 побед нокаутом) отреагировал на победу Василия Ломаченко над Ричардом Комми.
«Отличный боксерский поединок Ломы, который ставит его на уровне с Хэйни, Танком (Джервонотой Дэвисом) и Райаном (Гарсией), даже после его поражения в бою против Теофимо. Респект Комми, воину, который хорошо держался. С нетерпением жду боя с одним из них в 2022 году, от имени императора», — написал Камбосос у себя в «твиттере».
Ломаченко выиграл бой у Комми единогласным решением судей: 117-110, 119-108, 119-108. В седьмом раунде украинец отправил соперника в нокдаун. Поединок прошел на знаменитой арене «Мэдисон-Сквер Гарден» в Нью-Йорке
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