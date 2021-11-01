Калитвинцев: «Динамо» в оставшихся трех матчах Лиги чемпионов будет очень тяжело

Экс-игрок киевского «Динамо», а ныне главный тренер житомирского «Полесья» Владислав Калитвинцев в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua оценил шансы киевлян в оставшихся трех матчах группового раунда Лиги чемпионов.
«В «Барселоне» как тогда (в 90-е), так и сейчас глупых футболистов априори нет. Если говорить о тренере, то хорош тот тренер, который дает результат. Луис Энрике его дает? Значит, он хороший тренер.
Удается ли регулярно следит за игрой нынешнего «Динамо»? Слежу, конечно. Это довольно легко. В основном, смотрю матчи с его участием по телевизору.
Могу сказать коротко: «Динамо» в оставшихся трех матчах будет очень тяжело», - сказал Калитвинцев.
Полное интервью с Владиславом Калитвинцевым читайте здесь.
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