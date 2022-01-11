Калитвинцев: вариант с «Александрией» был конкретным, это стабильный клуб

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев объяснил мотивы своего перехода из «Десны» в клуб из Кировоградской области.

«Это был конкретный вариант. Я хорошо знаю эту команду. Она стабильная. Здесь всегда выступали качественные игроки. Мне был интересен этот вариант. Я его рассмотрел и принял предложение», — сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Футбол».

10 января «Александрия» объявила о подписании пяти новых футболистов, среди которых был и Владислав Калитвинцев.

Команда Юрия Гуры, набравшая за 18 туров 26 очков, ушла на зимний перерыв на шестом месте. «Александрия» отстает на семь пунктов от идущей на пятой строчке «Ворсклы». Скорее всего, с пятого места можно будет пробиться в Лигу конференций УЕФА.

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