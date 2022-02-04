Калитвинцев: Усик играл на команду, он футбольный человек

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев поделился эмоциями после стартового матча турнира Winter Cup, в котором его команда одержала волевую победу над «Вересом» (2:1).
«Качество не было идеальным, но игроки выполняли то, о чем я их просил.
Наша физическая подготовка? Мои футболисты активно отдыхали. Мы давали им задания, чтобы к началу сборов они уже набирали форму. Мы не форсируем подготовку.
Усик? Он хорошо тренировался с нами. Несмотря на то, что он занимается индивидуальным видом спорта, Усик играл на команду. Он футбольный человек.
Сыграет ли Усик еще? Не могу пока ответить на этот вопрос», — сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Футбол».
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