Калитвинцев: теперь я тренируюсь с «Александрией» со спокойной душой

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев поделился впечатлениями о том, что после конфликта с «Десной» клуб из Кировоградской области смог заявить его на вторую половину сезона.

«Самое главное, что решился вопрос с возможностью моей заявки за «Александрию». Я тренируюсь со спокойной душой с командой. Остались незавершенные вопросы по финансам. Чуть позже будет уже какая-то ясность. Представители «Десны» говорили, что я незаконно покинул клуб, но всё решилось в мою пользу. Значит, я был прав.

Задолженность в клубе перед футболистами была за четыре месяца, у некоторых игроков доходило до пяти. Знаю, что зарплату за один месяц выплатили недавно. Больше мне ничего неизвестно. Я ничего не получил», — сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Футбол».

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