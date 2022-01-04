Калитвинцев рискует попасть в судебные тяжбы с «Десной»

Полузащитник «Десны» Владислав Калитвинцев в нынешнее межсезонье, несмотря на действующий контракт с черниговским клубом, решил покинуть команду Александра Рябоконя. Футболист рассчитывает расторгнуть контракт в одностороннем порядке, аргументируя это тем, что у «Десны» есть перед ним солидная задолженность.

Однако не исключено, что процесс расставания футболиста с «Десной» может затянуться, сообщил Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с этой ситуацией. Это связано с тем, что пока что футболист и клуб не нашли точки соприкосновения для того, чтобы досрочно расторгнуть контракт, несмотря на то, что Калитвинцев хочет сделать это в одностороннем порядке. У черниговцев тоже есть определенная позиция по этой теме, поэтому вопрос может затянуться надолго и дойти до самых высоких инстанций, в том числе судебных.

Контракт Калитвинцева с «Десной» действует до лета 2023 года. Одним из главных претендентов на футболиста является «Александрия», которая рассчитывает подписать с ним контракт, как только он уладит свои вопросы с черниговским клубом.

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