Калитвинцев подписал контракт с клубом УПЛ

Один из ключевых игроков состава черниговской «Десны» последних двух с половиной лет Владислав Калитвинцев в весенней части сезона-2021/22 будет выступать в новом клубе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, им будет «Александрия», с которой отметивший в минувший вторник свое 29-летие опытный полузащитник уже подписал контракт.

Владислав Калитвинцев нашел новый клуб

Ранее главный тренер «горожан» Юрий Гура не скрывал, что такой игрок подошел бы любой команде и любому тренеру.



До черниговского периода карьеры (с сезона-2019/20 и до осенней части нынешнего) Владислав Калитвинцев защищал цвета еще пяти команд — киевского «Арсенала», луганской «Зари», одесского «Черноморца», либерецкого «Слована» и киевского «Динамо-2».

Напомним, ранее сообщалось о том, что черниговская «Десна» не желает расставаться с Калитвинцевым, несмотря на то, что футболист заявлял о задолженностях и хотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

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