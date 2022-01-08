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Калитвинцев подписал контракт с клубом УПЛ

Вячеслав Кульчицкий
Вячеслав Кульчицкий
08.01.2022
13:23
Новость
Футбол

Один из ключевых игроков состава черниговской «Десны» последних двух с половиной лет Владислав Калитвинцев в весенней части сезона-2021/22 будет выступать в новом клубе.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, им будет «Александрия», с которой отметивший в минувший вторник свое 29-летие опытный полузащитник уже подписал контракт.

Владислав Калитвинцев нашел новый клуб
Владислав Калитвинцев нашел новый клуб

Ранее главный тренер «горожан» Юрий Гура не скрывал, что такой игрок подошел бы любой команде и любому тренеру.

До черниговского периода карьеры (с сезона-2019/20 и до осенней части нынешнего) Владислав Калитвинцев защищал цвета еще пяти команд — киевского «Арсенала», луганской «Зари», одесского «Черноморца», либерецкого «Слована» и киевского «Динамо-2».

Напомним, ранее сообщалось о том, что черниговская «Десна» не желает расставаться с Калитвинцевым, несмотря на то, что футболист заявлял о задолженностях и хотел расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

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