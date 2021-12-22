Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца

Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев, который сейчас защищает цвета черниговской «Десны», может перейти в клуб Первой лиги Украины.



28-летний футболист может подписать контракт с житомирским «Полесьем», которое возглавляет его отец Юрий Калитвинцев.

Также сегодня появилась информация, что Калитвинцев-младший может получить статус свободного агента уже в ближайшее время.

Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».



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