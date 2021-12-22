Калитвинцев может продолжить карьеру в команде отца

22.12.2021
14:45
Новость
Футбол
Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Калитвинцев, который сейчас защищает цвета черниговской «Десны», может перейти в клуб Первой лиги Украины.
28-летний футболист может подписать контракт с житомирским «Полесьем», которое возглавляет его отец Юрий Калитвинцев.
Также сегодня появилась информация, что Калитвинцев-младший может получить статус свободного агента уже в ближайшее время.
Также Андрей Шевченко прокомментировал нулевую ничью в матче с «Аталантой».
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