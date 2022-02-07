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Калитвинцев: моя команда проявила характер в игре с «Черноморцем»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
07.02.2022
22:54
Новость
Футбол

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев дал комментарий после матча с «Черноморцем» (1:1, по пенальти — 5:4) в рамках второго тура турнира Winter Cup.

«Такие турниры нужны на сборах. Вы сами видите мотивацию игроков и их реакцию на победу. Мне понравилось, что моя команда не остановилась, пропустив мяч. Футболисты проявили характер.

Чувства во время серии пенальти? Даже если бы мы проиграли, то я поблагодарил бы игроков за победу. Я был спокоен.

Фавориты ли мы турнира? Нет. Это турнир, в котором мы можем в последний момент оказаться на другом месте. Нас интересует настоящее и то, что происходит непосредственно на футбольном поле», — сказал Калитвинцев в интервью телеканалу «Футбол».

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