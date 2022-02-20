Калитвинцев: «Десна» мне задолжала примерно 50-60 тысяч долларов

Полузащитник «Александрии» Владислав Калитвинцев рассказал о юридическом споре с «Десной».



«Ситуация до сих пор не закрыта до конца. Главное, что все решилось с моей заявкой, и мне разрешили играть за «Александрию». Остались только финансовые вопросы, но это уже в процессе. Больше ничего не могу сказать. Будет решение ‒ люди этим занимаются, все бумаги лежат где только можно.

Сколько мне должна «Десна»? Сумма является плюс-минус такой, которую писали в интернете. Столько мне и должны, немного меньше. Задолжали зарплату за три месяца и подписной бонус. Я не буду называть точную сумму, но задолжали достаточно – примерно 50-60 тысяч долларов.

Какой самый большой срок, когда клуб не платил деньги? Там было по-разному у каждого футболиста. У кого четыре месяца, а у кого пять. Я знаю, что перед вылетом в Турцию ребятам дали зарплату за два месяца. В других клубах я не сталкивался с такими финансовыми трудностями. Все было нормально», – сказал Калитвинцев в интервью FanDay.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.



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