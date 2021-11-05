Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

05.11.2021
18:50
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. Первая сеяная украинка в четвертьфинале в двух сетах обыграла британку Сару Бет Грей.
Спортсменки провели на корте всего 59 минут.
1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина, 1) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:0, 6:4
В полуфинале Калинина сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия, 4) – Элис Роббе (Франция). Ранее во втором раунде Калинина обыграла россиянку Эрику Андрееву.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Свитолина получит именную звезду в Киеве
Свитолина впервые за 4,5 года вылетела с топ-10 в рейтинге WTA
Рекордсмен сборной Ирана, забивает важные голы: 10 фактов, которые нужно знать об Аллахьяре
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.