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Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

Павел Соловей
Павел Соловей
05.11.2021
18:50
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. Первая сеяная украинка в четвертьфинале в двух сетах обыграла британку Сару Бет Грей. 

Спортсменки провели на корте всего 59 минут.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:0, 6:4

В полуфинале Калинина сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия, 4) – Элис Роббе (Франция). Ранее во втором раунде Калинина обыграла россиянку Эрику Андрееву.

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