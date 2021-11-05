Калинина вышла в полуфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в полуфинал хардового турнира ITF во французском Нанте. Первая сеяная украинка в четвертьфинале в двух сетах обыграла британку Сару Бет Грей.

Спортсменки провели на корте всего 59 минут.

1/4 финала

Ангелина Калинина (Украина, 1) – Сара Бет Грей (Великобритания) – 6:0, 6:4

В полуфинале Калинина сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия, 4) – Элис Роббе (Франция). Ранее во втором раунде Калинина обыграла россиянку Эрику Андрееву.

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