Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

27.10.2021
13:54
Новость
Теннис
Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В матче второго круга украинка одолела Анну-Лену Фридзам из Германии. Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.
Клуж-Напока. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 6:2
В следующем раунде Калинина сразится против Алисон ван Эйтванк или победительницы матча Александра Крунич – Анетт Контавейт.
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