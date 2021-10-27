Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Румынии

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

В матче второго круга украинка одолела Анну-Лену Фридзам из Германии. Спортсменки провели на корте 1 час 10 минут.

Клуж-Напока. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Анна-Лена Фридзам (Германия) – 6:2, 6:2

В следующем раунде Калинина сразится против Алисон ван Эйтванк или победительницы матча Александра Крунич – Анетт Контавейт.

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